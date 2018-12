The examples populate this alert with dummy content

TEATRO La compañía Teatre Circ, premiada en Mislata Ha recibido el segundo premio por la adaptación de la obra de Woody Allen, Central Park West martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La compañía Teatre Circ ha recibido un nuevo reconocimiento a su trayectoria. En este caso ha sido el segundo premio en Mislata por el mejor espectáculo por la representación teatral Central Park West, adaptación de una obra de Woody Allen. Se trata de la XXXVI edición del concurso de teatro Vila de Mislata que se ha celebrado en esta localidad entre el 5 de octubre y el 14 de diciembre y en el que han participado un total de 12 compañías seleccionadas de toda la Comunidad Valenciana. En la obra participan Conxi Doménech, Dolo Martí, Àngels Vicedo, Marcos Cantó y Enric M. Piera, dirigidos por Adolfo Mataix.