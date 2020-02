The examples populate this alert with dummy content

MURO La comunidad educativa del Bracal vuelve a las protestas La rescisión del contrato por parte de la conselleria de Educación a la empresa adjudicataria ha vuelto a suponer otro parón en un proceso que dura ya 12 años - El director general de infraestructuras educativas, Víctor García, ha estado en la protesta viernes, 07 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La comunidad educativa del colegio Bracal de Muro ha vuelto a la calle para protestar por un nuevo parón en las obras del nuevo centro. Cuando ya parecía que estaban en marcha, la conselleria de Educación anunciaba que rescindía el contrato a la empresa adjudicataria, el Grupo Bertolín, y ha iniciado el proceso para volver a licitar el proyecto a otra empresa. En la protesta se ha leído un manifiesto a cargo de la presidenta del Ampa, Rebeca Ferrer, que oíamos al principio, mientras que algunos niños han leído las carencias de los barracones. En la protesta ha estado el director general de infraestructuras educativas de la Generalitat, Víctor García, quien por una parte ha entendido estas protestas tras 12 años y se ha solidarizado con las familias al tiempo que ha explicado que la empresa concesionaria es en su opinión la única culpable de esta situación. También ha recordado que aunque el Grupo Bertolín llevara a los tribunales esta rescisión de contrato sería un proceso paralelo a la nueva adjudicación por lo que no la entorpecería. Este nuevo proceso duraría unos cinco meses. El alcalde de Muro, Gabriel Tomás, manifestaba su apoyo a la comunidad educativa y lamentaba la situación en la que se mantienen los alumnos después de 12 años, exponiendo una hoja de ruta para tratar la nueva situación.