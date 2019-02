The examples populate this alert with dummy content

MEJORAS La concejalía de Deportes incrementa un 9% su presupuesto Ha aumentado un 17% en dos años y supondrá nuevas instalaciones para la ciudad martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/02/2019) En la pasada asamblea del Centre d’Esports, el concejal delegado de esta área, Alberto Belda, dio a conocer el presupuesto de la concejalía para 2019 que asciende a 1.535.700 euros, lo que supone un 9% más que el del año 2018 y un 17% respecto al de 2017. Del total del presupuesto 1.121.700 euros corresponden a gasto corriente y 414.000 euros a inversiones. Belda destacó las principales actuaciones que se llevarán adelante como la ampliación del polideportivo para la que «había una partida desde hace cuatro años y por la complicación técnica y burocrática no era posible hasta ahora». También será posible la cubierta de la pista exterior del polideportivo Francisco Laporta, «después de quedar desierta la adjudicación el proyecto se ha modificado, y pronto será una realidad». También sustituiremos el pavimento de una pista del Polideportivo de Caramachel «una reivindicación del colectivo de fútbol sala, quitaremos el césped artificial y tendremos una superficie que cumpla la normativa», tendremos la nave para la gimnasia artística «que ha tenido que estar de alquiler los últimos años» y el circuito BMX que estará ubicado bajo de la sede de ACIF, enfrente del Campo Municipal El Collao. Otros de las actuaciones que anunció fueron en el Pabellón Mutualidad de Levante, actuación en la cubierta, la estructura interior de la cubierta y acondicionamiento del pavimento de los dos pabellones, donde también se actuará para prevenir la legionelosis. También están previstas mejoras en la iluminación de los campos de fútbol, donde se cambiará el césped del campo de fútbol. Belda también destacó que se había condicionado los vestuarios del campo de fútbol Manolo Moreno Cabanes y la intención es construir dos vestuarios más, también se quiere instalar taquillas-consigna en las piscinas municipales. El concejal de Deportes, Alberto Belda ha destacado que: «Para nosotros el deporte y tener unas instalaciones adecuadas para su práctica es muy importante, aquí tenemos una muestra, este presupuesto, aumenta el gasto corriente en un 127% respecto a la última legislatura del Partido Popular, pasando de los 429.986,07 euros a 1.121.700 euros, trabajando en una doble vertiente igualmente importante, por un lado en el mantenimiento que había sido abandonado hasta ahora y por otra en nuevas instalaciones deportivas y mejora de las existentes, para dar cabida a todas las modalidades deportivas de la ciudad». «El deporte no solo mejora las condiciones de salud de las personas también está situando Alcoy como una capital gracias al gran número de actividades que se organizan, esto además supone en muchas ocasiones que nuestra ciudad reciba visitantes de distintos lugares, lo que puede beneficiar a muchos negocios y empresas dedicadas al turismo», ha concluido Belda.