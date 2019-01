The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN La concejalía de Igualdad incrementa la plantilla con dos personas más La aportación de conselleria se triplica, pasando de 24.000 a 75.000 euros - Se ha presentado una guía sobre lenguaje igualitario en administraciones públicas jueves, 10 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2019) La concejalía de Igualdad refuerza su plantilla y ve triplicada la aportación del Consell a 75.000 euros. También crece la inversión municipal para 2019. La concejal de Igualdad y Bienestar Social, Aroa Mira, ha destacado el notable incremento de 24.000 a 75.000 euros previsto en la inversión de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para el Ayuntamiento de Alcoy y que permitirá sumar dos promotoras de Igualdad al equipo del Departamento, que unirán su labor a la del técnico, Ruth Tomás. El Ayuntamiento prevé también incrementar de 13.000 a 17.000 euros la aportación para esta área en el presupuesto de 2019, que todavía no está aprobado. Además el pacto de estado contra la violencia de género sumará otros 27.000 euros, de los que se debatirá su uso en la mesa de igualdad que se convocará el 30 de enero. Estas inversiones se han hecho públicas en la presentación de una guía sobre lenguaje igualitario en las administraciones y más en concreto en el Ayuntamiento de Alcoy, de la que se han editado 500 ejemplares y que van a repartir además en los institutos, centros de salud o en hospitales.