EDUCACIÓN La concertada busca el apoyo del Síndic Los colegios de Alcoy presentan a José Cholbi 4.000 escritos de queja por el cierre de aulas - Esquerra Unida aplaude el recorte y defiende una escuela pública y laica frente a la concertada jueves, 01 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (01/06/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (01/06/2017) Las asociaciones de madres y padres de los colegios concertados de Alcoy han reunido 4.000 escritos de queja para que el Síndic de Greuges, José Cholvi, emita resolución favorable a los conciertos educativos. La petición surge tras la eliminación, por parte de la Consellería de Educación, de un aula de Bachilllerato en La Salle y otra de Infantil en El Salvador, el próximo curso escolar. Los centros concertados quieren que el Síndic de Greuges "tenga en cuenta la libre elección de las familias y el interés superior del menor". Recuerdan el posicionamiento del Ayuntamiento de Alcoy contra el cierre de aulas en el debate planteado el pasado lunes en el pleno municipal a raíz de la moción presentada por el PP y Ciudadanos. Ese día los centros concertados se movilizaron y llevaron a cabo una concentración que llenó la plaza de España. A raiz de este acto la coordinadora comarcal de Esquerra Unida, Eli Aleix, se ha mostrado crítica. "La concertada nació para suplir la falta de plazas públicas. Fue Felipe González quien tuvo la brillante idea de concertar lo privado en lugar de concertar crear escuelas públicas". Considera que desde entonces la concertada "ha adquirido unos derechos que no le pertenecen". Añade que el PSOE "ha contribuido a fomentar este negocio, que por supuesto tiene tras de sí a la iglesia católica, y que significa una buena oportunidad para que la religión perdure en el tiempo con esa evidente influencia en el alumnado y sus familias". Según Esquerra Unida, el PP mientras ha gestionado la Generalitat Valenciana ha cerrado 834 aulas públicas y ha creado 95 para los centros concertados. "¿Es eso justo?", concluye Aleix.