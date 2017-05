The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La concertada convoca protestas contra la eliminación de clases Los colegios de Alcoy se concentran el lunes en la plaza de España – El PP y Ciudadanos piden que el Ayuntamiento exija una marcha atrás a los recortes de la Conselleria de Educación sábado, 27 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/05/2017) La educación concertada de Alcoy va a salir este próximo lunes a la calle para protestar por la eliminación de tres clases, confirmada por la Conselleria de Educación. Las asociaciones de madres y padres de los alumnos de los colegios concertados y los sindicatos han convocado una concentración, este lunes, a las siete de la tarde, en la plaza de España. La protesta la apoya la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, mayoritario en la concertada, la Unión Sindical Obrera y UGT. A la misma hora de la concentración estará en marcha el pleno municipal en el que el Partido Popular presenta una moción junto a Ciudadanos para que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a revertir la eliminación de conciertos educativos. Rafael Miró, portavoz del PP, critica la postura del alcalde, Antonio Francés: “O no ha hecho nada para defender a la concertada de su ciudad o no pinta nada ante la Generalitat”, señala Miró. La concentración del lunes se une a las más de 3.600 firmas que los colegios concertados han recogido para reclamar el mantenimiento de todas las aulas y a las quejas que van a remitir al Síndic de Greuges. El próximo curso, tal y como ha aprobado la Conselleria de Educación, La Salle perderá una clase de primero de Bachillerato, la escuela infantil El Salvador se quedará sin una de Infantil, mientras que el colegio Esclavas no podrá reabrir, como había solicitado, el aula de 3 años eliminada el año pasado.