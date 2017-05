The examples populate this alert with dummy content

CONCENTRACIÓN La concertada vuelve a llenar la plaza de España contra los recortes La protesta ha coincidido con el debate en el pleno sobre el cierre de aulas en los colegios de Alcoy a través de la moción presentada por PP y Ciudadanos lunes, 29 de mayo de 2017 La educación concertada se ha vuelto a movilizar en Alcoy en busca de un reconocimiento y para expresar su disconformidad con la política de supresión de unidades en Alcoy. Padres, profesores y alumnos de los centros concertados han vuelto a llenar este lunes la plaza de España con banderas y pancartas a favor de la libertad de elección de centro y expresaban su malestar con pitos y bocinas. José Gabriel Alfonso, vicesecretario de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en Alicante, -uno de los sindicatos convocantes junto a UGT y la Unión Sindical Obrera y las AMPAS de los colegios concertados-, ha mostrado su "disconformidad absoluta por la políticas de recortes de la consellería y del señor Puig". La protesta ha coincidido con el debate en el pleno de los recortes de aulas a través de la moción presentada por PP y Ciudadanos.