HISTÒRIES NOSTRES La connexió històrica de Calp i Alcoi Ricard Bañó analitza la unió històrica entre els dos municipis a través de la figura de l'Almirall Roger de Lluria, senyor d'Alcoi, que va comprar la Vila de Calp martes, 26 de junio de 2018 A través del llibre editat amb motiu d'una exposició en el Museu Arqueològic d'Alacant, el MARQ, Els Pilars del Regne, Ricard Bañó mostra com els treballs d'excavacions realitzats a Calp van treure a la llum un antic capitell del segle XIII atribuït a uns artistes picapedrers d'origen alcoià; els germans Roger i Arnau Piquer i Ramón Guerau.