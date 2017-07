The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Conselleria destina 4 auxiliares administrativos a 5 centros de Infantil y Primaria de l'Alcoià i El Comtat Centros públicos de Alcoy, Muro de Alcoy y Banyeres de Mariola contarán con personal administrativo como apoyo al profesorado en tareas burocráticas sábado, 15 de julio de 2017 La Conselleria de Educación va a destinar 4 auxiliares de la administración para cada uno de los cinco colegios de Infantil y Primaria de las comarcas de l'Alcoià i El Comtat. El Romeral y el Miguel Hernández en Alcoy, El Bracal y el Montcabrer, de Muro, y el Alfonso Iniesta, de Banyeres de Mariola, van a contar, por primera vez, con este servicio, que permitirá a los docentes tener menos carga administrativa y disponer de más tiempo para proyectos pedagógicos. Educación ha distribuido 69 auxiliares entre los 136 centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana. De estos, 62 corresponden a la provincia de Alicante, de los que 5 son colegios de las comarcas centrales. Los auxiliares administrativos llevarán a cabo tareas referidas a la tramitación de procedimientos como la matriculación del alumnado, becas, comedor escolar, o ayudas para libros, así como la gestión de los bancos de libros, trabajo administrativo que hasta el momento era asumido por el equipo directivo de los centros. Los auxiliares se han asignado a las escuelas que cuentan, por lo menos, con tres grupos de alumnos por curso, donde realizarán tareas administrativas tres días a la semana. Al mismo tiempo, los otros dos días, según las necesidades, darán apoyo en una escuela de la misma localidad que tenga un alto índice de alumnado.