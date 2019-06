The examples populate this alert with dummy content

RESPALDO La conselleria de Economía asegura la estructura de la Cámara de Comercio de Alcoy Rafa Climent, conseller de Economía y Pablo de Gracía, presidente de la Cámara, han firmado el convenio - La subvención será de 50.000 euros para este 2019 martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/06/2019) La conselleria de Economía Sostenible subvencionará con 50.000 euros la Cámara de Comercio de Alcoy para ayudar a mantener la estructura de personal y gastos de funcionamiento de esta entidad. El conseller Rafa Climent y el presidente de la Cámara, Pablo de Gracia, han firmado este convenio, último paso para que la ayuda sea efectiva. De Gracia se mostraba muy contento por este acuerdo y ha agradecido la sensibilidad del conseller y su equipo con esta zona. Climent, así mismo, recordaba la apuesta de su conselleria por este eje industrial que va de Ontinyent a Ibi. El director general de Economía, Natxo Costa, también presente, ha explicado que este primer convenio es para este año y que la voluntad es que cada anualidad se irá adaptando a las necesidades de la Cámara con una cifra concreta de dinero que aprueben Les Corts. Por otro lado, IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad, destinará 800.000 euros a lo largo de este 2019 en las distintas Cámaras de Comercio de la Comunidad en actividades dirigidas a fomentar la cultura de la internacionalización y facilitar la formación de las empresas en sus procesos de salida al mercado exterior. Climent ha afirmado que Julia Compamy seguirá en su equipo, como la mayoría de los componentes del mismo en los últimos cuatro años.