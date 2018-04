The examples populate this alert with dummy content

OBRAS La Conselleria de Economia completa la ocupación del parque empresarial de El Maigmó El IVACE ha adjudicado las últimas doce parcelas, cerca de 12.000 metros cuadrados, a tres empresas - La Generalitat cubre la totalidad de suelo industrial del parque, cerrado desde 2007, cuando fue inaugurado martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Rafael Climent, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ha adjudicado en apenas año y medio la totalidad de la superficie empresarial de El Maigmó, un parque que fue inaugurado hace una década, en 2007, momento desde el que permanecía inactivo. Las últimas adjudicaciones se han producido en el quinto plazo del concurso y son para tres empresas. La primera, Estructuras Metálicas EMCASA SL, dispondrá de un total de 4.074,85 metros cuadrados, cuatro parcelas, en las que invertirá 350.000 euros que permitirán generar 15 puestos de trabajo. El IVACE ha adjudicado otras cuatro parcelas en modalidad de compraventa a la empresa Conosa Inversiones de Futuro SL, que invertirá 700.000 euros y creará 10 puestos de trabajo. La tercera, Cadel Deinking SL, dedicada a la fabricación de plásticos flexibles, destinará 1,4 millones de euros para 8 puestos en una superficie de otras cuatro parcelas. En año y medio, la Conselleria de Economia ha completado la adjudicación del espacio con una decena de empresas que prometen invertir 12,2 millones y generar 247 puestos de trabajo en el parque empresarial de El Maigmó. Climent avanza, además, que la Generalitat está trabajando en una ampliación de suelo industrial en Tibi, una actuación que ya contemplan los presupuestos de 2018 con una partida de 710.000 euros.