The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT La Conselleria incorpora equipos especializados que miren a la quema agrícola Las nuevas unidades están formadas por dos personas, una autobomba y un vehículo todo terreno lunes, 13 de marzo de 2017 La Generalitat refuerza la prevención de incendios con la creación de unidades especializadas, centradas básicamente en evitar fuegos provocados por quemas agrícolas. Estos nuevos equipos están formados por dos personas, una autobomba y un vehículo todo terreno. Elena Cebrián, consellera de Medio Ambiente, explica que "se trata de un esfuerzo por incrementar y consolidar todas las acciones de vigilancia, de formación, información y disuasorias, y todo ello con el dispositivo de prevención, que también se complemente de manera importante con los agentes medioambientales de la Conselleria". La conselleria ha ampliado un mes la campaña de vigilancia en los observatorios de Aitana y Mariola. El presupuesto de la campaña es de 11 millones, un 2% más que el año pasado.