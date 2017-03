The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO La construcción reactiva los grandes proyectos frenados por la crisis Los promotores de L’Alameda y La Estambrera retoman la edificación de nuevos bloques – El Gobierno destaca el “movimiento” del sector tras años de parálisis lunes, 20 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2017) La mejora del sector de la construcción que los departamentos de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoy vienen detectando durante los últimos meses ha cobrado forma con la reanudación de dos de los proyectos que comenzaron a desarrollarse antes de la crisis y que quedaron paralizados con el estallido de la burbuja inmobiliaria: L’Alameda y La Estambrera. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, afirma que las “sensaciones de mejoras” empiezan a ser “realidades”. El caso más reciente es el del segundo bloque del edificio de L’Alameda, sobre el antiguo patio del colegio de San Roque. El proyecto contemplaba dos edificios de los que la promotora solo levantó uno, en el número 7, con 42 viviendas. Ahora ha comenzado a comercializar el nuevo edificio, en el número 5 y de similares características al primero. La constructora, según han explicado fuentes municipales, no ha presentado el proyecto. Esta iniciativa se suma a la de los tres edificios del complejo de La Estambrera, que sí cuenta con licencia, puesto que la promotora Miragolf sí solicitó en su día los permisos para todo el proyecto. Esta nueva promoción contempla 60 viviendas. El concejal de Urbanismo, Manuel Gomicia, apunta que la reactivación del sector es un hecho que se demuestra con la puesta en marcha de estos proyectos y del aumento de las licencias concedidas para reformas y rehabilitaciones de edificios. “Hace aproximadamente un año que teníamos la sensación de que el sector comenzaba a moverse en Alcoy. Pero ahora ya vemos que no son sensaciones, que son realidades”, afirma. El pasado año el departamento municipal de Arquitectura tramitó 1.808 expedientes, una cifra equiparable a los años previos a la crisis, según el Gobierno. Solo a través del Plan de Regeneración Urbana (ARRUS), el Ayuntamiento ha aprobado subvenciones para 50 edificios, que suman 387 viviendas. Las 15 licencias concedidas para este plan representan una inversión de 1,3 millones de euros.