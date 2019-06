The examples populate this alert with dummy content

TERRITORIO La constructora de los chalets de la Font Roja renuncia por problemas técnicos El Ayuntamiento ha comenzado a tramitar la adjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar lunes, 10 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/06/2019) La Sociedad Limitada, Guerola Transer SL, tras un mes de reflexión, ha optado por retirar su oferta para rehabilitar los chalets de la Font Roja. El proyecto le fue adjudicado el pasado 2 de mayo valorado en 321.000 euros. El concejal de Territorio, Manolo Gomicia, ha explicado que la empresa ha tratado de retrasar al máximo su renuncia tras comprobar la modificación del mercado de la construcción, la mano de obra y el incremento de precios de las principales materias primas. Gomicia lamenta el retraso que esta circunstancia va a conllevar para el inicio de la reforma de los chalets. El Ayuntamiento ya ha requerido la documentación a Construcciones Muro, empresa que quedó segunda en el proceso de licitación y que ha comenzado a preparar la documentación para firmar el contrato. El plazo de ejecución de los trabajos es de 6 meses.