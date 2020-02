The examples populate this alert with dummy content

AUTOMOVILISMO La copiloto Helena Ivorra, primera en el Campeonato de Rallyes Históricos Ivorra visita Radio Alcoy para explicar la pasada exitosa temporada y para dar detalles sobre la próxima que se encuentra ya a la vuelta de la esquina miércoles, 26 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/02/2020) Helena Ivorra es una joven copiloto de automovilismo que ha culminado una temporada exitosa con el título del Campeonato de Rallyes de Vehículos Históricos en la categoría Open junto al piloto alicantino Christian Lasarte a bordo de un Peugot 106. Además Helena ha debutado en el campeonato de España de rallyes. La joven habla en Radio Alcoy sobre esta pasada temporada, sobre sus proyectos para la próxima que está ya muy cerca de empezar o sobre ser mujer en un mundo de hombres como es el del motor.