PLENO MUNICIPAL La corporación aprueba el Plan General Estructural La definición urbanística de la ciudad para los próximos años salva su primer escollo sin votos en contra para el primer documento para renovar el PGOU viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/05/2019) La definición urbanística de la ciudad para los próximos años ha salvado este viernes su primer escollo con la aprobación en sesión plenaria del Plan General Estructural, sin votos en contra. A los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Compromís y de los dos concejales no adscritos, se suma la abstención de Partido Popular y Guanyar. Ambas formaciones han criticado, a través de sus portavoces, la premura con que el documento ha llegado al pleno. El PP, a través de su portavoz Rafa Miró, considera incompleto el documento y escasos los 400.000 metros cuadrados en la zona de Pagos. El concejal de Territorio Manolo Gomicia ha defendido el documento que define su propuesta de "ciudad compacta y sostenible". La aprobación del Plan General Estructural no solo abre la puerta al desarrollo del parque empresarial de la zona de Pagos sino que conduce al proceso para el desarrollo de Plan General Pormenorizado. El pleno, que ha presidido la primer teniente de Aroa Mira, ha comenzado con las muestras de condolencia al alcalde Antoni Francés por el fallecimiento de su madre.