ECONOMÍA "La crisis ha hecho a las empresas más sólidas" José Luís Francés e Ignacio Francés repasan la evolución de su labor de asesoría, originaria de 1968, y que abre una nueva etapa en sus nuevas instalaciones jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/05/2017) Francés Asesores es una empresa familiar que ofrece a sus clientes soluciones a problemas que puedan surgir del ámbito empresarial y personal. José Luís Francés e Ignacio Francés aportan detalles, este jueves en Hoy por Hoy Alcoy, sobre la trayectoria de la asesoría y recuerdan sus origenes, en 1968, con su padre, José Francés, fundador del negocio. En la actualidad, Francés Asesores cuenta con una plantilla de 25 personas y una cartera de clientes que proviene de sectores tan diversos como la tecnología, el textil, el plástico, el pequeño comercio o las grandes superficies. Los hermanos Francés analizan los cambios experimentados a lo largo de su historia y ven cómo en ésta última etapa, "la crisis ha hecho a las empresas más sólidas". Con ese espíritu de renovación presentan la apertura de sus nuevas instalaciones, en Avinguda de País Valencià 48, de Alcoy, y que se suman a las oficinas de Ibi y Banyeres de Mariola.