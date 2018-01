The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La crisis no está superada" El anterior secretario general de CCOO PV ve con preocupación las cifras de afiliación a la seguridad social-Paco Molina ha estado en Hoy por Hoy Alcoy tras su reconocimiento por parte de la Federación de Empresas Valencianas de Economía Social lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/01/2018) El anterior secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià, Paco Molina, ve con preocupación las cifras de afiliación a la seguridad social. A la vista de las condiciones laborales sostiene que "la crisis no está superada". Molina ha estado en Hoy por Hoy Alcoy tras su reconocimiento por parte de la Federación de Empresas Valencianas de Economía Social, FEVES, que el pasado diciembre le entregó la Insignia de Oro. En la actualidad es uno de los responsables de la Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FEIS), de Comisiones Obreras desde la que coordina la exposición sobre el 50 aniversario del sindicato.