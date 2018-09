The examples populate this alert with dummy content

TEATRO La crítica valenciana se fija en una obra alcoyana en la nueva edición de los premios de las artes escénicas 'De Sukei a Naima', de la compañía alcoyana La Dependent, opta a la candidatura de mejor vestuario - Forma parte de los 27 espectáculos seleccionados, los tres más populares presentados en la Mostra de Teatre d'Alcoi 2018 miércoles, 12 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018) De Sukei a Naima, una co-producción de l’Institut Valencià de Cultura y la compañía alcoyana La Dependent, representará a la ciudad en los premios de las Artes Escénicas Valencianas que la entidad recupera después de ocho años y que se librarán el 2 de octubre en el Teatre Principal de Valencia. De Sukei a Naima, la historia de la expulsión de una familia de moriscos valencianos, está nominada a mejor vestuario, obra de Pascual Peris. Es uno de los 27 espectáculos finalistas, muchos de los cuales cuentan con la participación de actores y actrices alcoyanos o han pasado recientemente por los escenarios de la ciudad. Es el caso de la obra que se perfila como preferida, con seis candidaturas, Mulïer. La propuesta, de Maduixa Teatre, fue la encargada de inaugurar la Mostra de Teatre d’Alcoi en su pasada edición. La Celestina, de Bambalina Teatre Practicable, también pasó por la feria alcoyana. La tercera compañía muy vinculada a Alcoy es La Teta Calva que, con otro espectáculo también conocido en la ciudad, Les aventures de Tomasa Sawyer, opta a mejor espectáculo en estos premios valencianos.