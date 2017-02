The examples populate this alert with dummy content

TEATRO La crónica no escrita de la postguerra Pilar Martínez reconstruye con Las madres presas las consecuencias de la Guerra Civil española viernes, 17 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/02/2017) Pilar Martínez reconstruye con Las madres presas los horrores y consecuencias de la Guerra Civil. En Hoy por Hoy Alcoy explica este jueves el argumento de la obra, que este sábado 18 de febrero, acoge el Teatro Principal de Alcoy. "Narra la historia de Josefa y Aurora unidas por los horrores de la guerra y que forjaron una sólida amistad". La actriz se encarga en esta obra de la dirección, dramaturgia e interpretación de Las madres presas, la crónica real de los hechos que no aparecen en los libros de Historia. Las dos funciones programadas son a las 19,00 y las 20,30 horas.