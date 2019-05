The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La cruz de Lampedusa está en Alcoy Se puede ver en el vestíbulo del Ayuntamiento y se despedirá esta tarde a las 19'30 horas con una misa en Santa María lunes, 27 de mayo de 2019 La cruz de Lampedusa ha llegado a Alcoy. Se trata de una obra de arte bendecida por el Papa Francisco y elaborada con tablones de pateras en las que murieron cientos de inmigrantes. El arcipreste de Alcoy y párroco de Santa Rosa, José Juan Crespo Carsí, y el alcalde de Alcoy, Antoni Francés, han recordado la importancia de esta cruz recibida. También han intervenido el cura de San José Obrero de Batoi, Ximo Silvestre, quien ha explicado la historia de esta cruz, que toma su nombre de una isla griega donde llegan muchos inmigrantes y fue la primera visita que realizó el Papa Francisco, y Santi Segura en representación de Cáritas. La cruz ha llegado a Alcoy ayer por la tarde para estar en el Santo Sepulcro hasta hoy, donde estará durante todo el día en el vestíbulo del Ayuntamiento. Una misa en Santa María esta tarde a las 19'30 horas la despedirá antes de seguir su camino por otras poblaciones de todo el mundo.