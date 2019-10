The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES La cuarta edición de Activa Ágora arranca con 10 proyectos Los seleccionados son de Alcoy, Muro, Cocentaina o Ibi - Abarcan desde diseño de producto, comercio electrónico, elaboración de cerveza artesanal, organización de eventos y proyectos o fabricación de productos biodegradables jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/10/2019) La cuarta edición de Activa Ágora arranca con 10 proyectos seleccionados entre los 17 candidatos. Los aspirantes pertenecen a diferentes sectores, lo que les permitirá además generar sinergias entre ellos para su desarrollo y salida al mercado. Abarcan desde diseño de producto, comercio electrónico, elaboración de cerveza artesanal, organización de eventos y proyectos o fabricación de productos biodegradables. Los proyectos seleccionados son principalmente de Alcoy. También han sido seleccionados proyectos de promotores de Muro, Cocentaina o Ibi, que pasarán por un proceso de aceleración que agrupa la realización de talleres formativos, tutorías e individuales y una actividad final de presentación de proyectos y networking. El programa Activa Ágora permite a los seleccionados hacer uso del espacio Ágora Coworking durante el periodo de duración del programa. Alberto Belda, concejal de Empresa, destaca la capacidad de atracción comarcal del proyecto. "Las tres ediciones ya realizadas de Activa Àgora demuestran la consolidación de este programa, que con la ayuda del CEEI, y ahora, con FEDAC, nos permite seleccionar distintos proyectos de negocio. En esta edición, contamos ya con emprendedores de poblaciones vecinas lo que demuestra, de una parte, el éxito de la iniciativa y, de otra, la capacidad de atracción económica que vuelve a tener la ciudad". Los seleccionados utilizarán herramientas para formarse y emprender su modelo empresarial. Al final del proyecto, un tribunal determinará el proyecto ganador. En las tres las ediciones anteriores se han impuesto los denominados La chica de las plantas, Fustea y MudaKids.