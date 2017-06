The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La cultura de los adolescentes El suplemento cultural de Radio Alcoy se adentra en la jornada que la Concejalía de Juventud dedica al público joven este sábado, con música, actividades y deportes a lo largo del día viernes, 16 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/06/2017) Alcoy mira a sus jóvenes con la primera edición del festival JovesxJoves, que se va a desarrollar este sábado, 17 de junio, con un amplio programa. La jornada contempla diversas actividades, deportes y el plato fuerte: la música. El Demorock es la propuesta que acogerá un concurso de grupos juveniles desde las 21 horas en el templete de La Glorieta. A las 23 horas, el grupo invitado es Combo Calada. Nuestra entrevista de hoy, precisamente. Junto a ellos, una agenda para chuparse los dedos. ¡Disfrutad!