TRAGALUZ La cultura alcoiana per a la nova legislatura Raül Llopis explica els projectes marcats en la regidoria a l'àmbit de l'art, arts escèniques, patrimoni bibliogràfic, música o espais culturals per als propers quatre anys viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (05/07/2019) Raül Llopis, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, ha estat en Tragaluz per explicar els projectes amb que treballa la regidoria per als propers quatre anys. L'edil avança que l'activitat anirà lligada a l'art plàstic, les arts escèniques, al patrimonio biblogràfic, la digitalització, la música o amb els espais culturals, entre d'altres. El titular del departament, per últim, anuncia les activitats culturals programades per a l'estiu a diferents indrets de la ciutat.