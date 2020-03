The examples populate this alert with dummy content

CRISIS La cultura baja el telón por el coronavirus Alcoy decreta el cierre de teatros, museos y las bibliotecas como contención del COVID-19 viernes, 13 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (13/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/03/2020) El Ayuntamiento de Alcoy, a la inactividad en los teatros, suma también el cierre de los museos de titularidad municipal –Explora, Arqueológico, Refugio y la Capella de l’Antic Asil- así como el IVAM CADA Alcoi, el centro cultural, el Centre Cervantes Jove y las bibliotecas municipales a partir de este sábado. Nuevas medidas que se aplicarán con el objetivo de frenar la propagación del Coronavirus. Raül Llopis, edil de Cultura, explicaba en Tragaluz las restricciones va a sufrir el ámbito cultural hasta el 31 de marzo y, también, indicaba que se trabaja en reubicar a otra fecha las actuaciones aplazadas. El concejal, durante la entrevista, también ha anunciado que desde su departamento están estudiando la opción de cambiar de fechas de la Mostra de Teatre. Llopis argumenta que los profesionales que acuden a este certamen “no pueden cambiar tan fácilmente la actividad o las programaciones” en un margen de poco tiempo. En Tragaluz, Llopis también ha explicado cómo será el L’any Ovidi. Otras restricciones que entren en vigor Al margen de la cultura, el Ayuntamiento de Alcoy también ha anunciado del cierre al público de la oficina de turismo a partir de este sábado. La atención en las oficinas del Prop y Registro solo serán con cita previa -llamando al 900 75 00 71 (de 8 a 20 horas de lunes a viernes)- y para trámites indispensables y la atención de los Servicios Sociales, también, será con cita previa llamando al 96 553 71 24 (de 9 a 14 horas de lunes a viernes). Entre las novedades, el Consistorio informa que quedan aplazados los procesos de selección de personal, las bodas del Ayuntamiento se limitan a un máximo de 12 asistentes incluyendo los novios y en las dependencias municipales se están aplicando las medidas de seguridad fijadas por las autoridades sanitarias.