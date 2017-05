The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La cultura de la literatura de Valls Tragaluz remata el mes de maig amb la darrera conferència de la IV Trobada d'Escriptors que acull el club Unesco, un llibre 'no nat' sobre Joan Valls de la periodista Esther Vizcarra viernes, 26 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (25/05/2017) La cultura de llegir a Joan Valls, sobretot en l'any del seu centenari, és un plaer. Un gust que es va tornar a assaborir ahir, dijous 25 de maig, al club Unesco, amb motiu de la darrera exposició que la IV Trobada d'Escriptors d'Alcoi va portar a l'espai, de la mà de la periodista Esther Vizcarra. Vizcarra prepara un llibre per retre homenatge al poeta alcoià. Parlem amb ella, redescobrim la seua tasca, que culmina en un llibre que encara no s'ha publicat, però que tenim moltes ganes de llegir. A més a més, parlem, a l'agenda, dels plans per al cap de setmana.