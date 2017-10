The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La cultura prologa la Fira Nueve muestras y una ruta por talleres de artistas contestanos forman la oferta expositiva del certamen sábado, 28 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/10/2017) La 671 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que abre sus puertas el miércoles, ha inaugurado su oferta cultural, compuesta por nueve exposiciones y una ruta por los talleres de los artistas contestanos. La mayor parte de las muestras está ubicada en el Palau Comtal, que el viernes por la noche acogió el acto oficial de inauguración. Los comisarios de las exposiciones glosaron los contenidos de la oferta, que incluye arte sacro, contemporáneo, imágenes retrospectivas o un homenaje al pintor barroco nacido en Cocentaina Jerónimo Jacinto de Espinosa. La alcaldesa, Mireia Estepa, ha aplaudido el “esfuerzo” de las entidades que hacen posible la vertiente cultural de la Fira. “La Fira es un escaparate cultural de altísima calidad. Es mucho más que un evento comercial, es una de las mejores formas que tenemos los contestanos de mostrar nuestra historia”, ha manifestado la regidora. La diversidad de la oferta es amplísima. El Palau acoge una exposición sobre los castillos de la provincia, organizada por el Marq, así como el Espai de sentiments, con obras de 30 artistas locales. El histórico edificio es sede también de la muestra que rinde homenaje a Jerónimo Jacinto de Espinosa, uno de los maestros del barroco valenciano, en el 350 aniversario de su nacimiento. La Fundación Sambori repasa los 20 años del concurso literario escolar en valenciano con una exposición que completarán sesiones de cuentacuentos, a cargo de profesores de L’Alcoià y El Comtat. La oferta expositiva de la Fira abre la puerta al recuerdo, con una muestra sobre el medio siglo de historia del instituto Pare Arques o los diez años de lucha de la Plataforma de la Ley de Dependencia. La Pía Unión, entidad organizadora de la fiesta de la Mare de Déu del Miracle, participa por segundo año en la Fira con una exposición en la capilla de Sant Antoni. Los artistas locales son también protagonistas a través de la Ruta d’Art, con parada en siete sedes que acogen obras de creadores contestanos. Además, la calle Dolors está decorada con 56 telas que forman la muestra urbana Pintures al balcó. El catálogo de exposiciones se completa con un clásico: la muestra de bonsáis, que cumple 26 ediciones y que presenta árboles reconocidos en el primer certamen europeo de la especialidad. “La oferta es amplísima”, ha resumido la concejal de Fira, Mariona Carbonell, y sirve para que “visitantes y contestanos aprecien todo lo que tenemos en nuestra población”.