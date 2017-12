The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La Cuna del Mesías comienza este viernes El tradicional espectáculo, que acoge el Teatro Salesianos, cuenta con más de 150 actores jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/12/2017) La Cuna del Mesías, el tradicional espectáculo con el que el Teatro Salesianos da la bienvenida a la Navidad comienza este viernes. Jordi Ponsoda, codirector de las representaciones, ha presentado en Hoy por Hoy Alcoy este jueves las funciones de este año. Tendrán lugar el viernes 15 a las 19,30 y el sábado 16 a las 18,30 horas. En la obra participan más de 150 actores, como ha recordado Ponsoda en la entrevista. Dos de ellos, Rafael Carbonell y Adam Enrique lo han acompañado en esta ocasión. Los tres han deplamado parte de una escena.