The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA La cuna del talento joven Jovempa, con 38 asociados en L’Alcoià y El Comtat, reivindica el trabajo en red y la colaboración entre empresas miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/04/2018) Recién cumplido el décimo aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) en L’Alcoià y El Comtat, la entidad reúne a 38 socios, casi el 10% de todos los asociados en la provincia. Su presidente, Quino Palací, define Jovempa como el “mayor punto de encuentro del talento joven en la provincia”. Palací, junto al secretario de Jovempa L’Alcoià y El Comtat, Javier Expósito, destaca como grandes valores de la asociación su carácter multisectorial y provincial. “Jovempa promueve el contacto entre empresas de una provincia que trabaja todo tipo de sectores”, señalan en esta sesión de Productología en la que hablan de gestión, formación y emprendimiento.