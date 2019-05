The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La cúpula del Molinar, en la rotonda de acceso desde la autovía Una reproducción de esta emblemática instalación hidráulica corona la rotonda por su cercanía a la misma - La isleta de la Beniata podría estar finalizada en la primera quincena de junio martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/05/2019) La cúpula del Molinar será la primera imagen que verán quienes lleguen a Alcoy desde Alicante por la autovía. El recuerdo de la emblemática cúpula, obra de José Abad Carbonell, se ha elaborado con la técnica del trencadís y se ha elegido este motivo por la cercanía de esta instalación hidráulica y el conjunto arqueológico del Molinar, que están próximos a la rotonda. Sobre la isleta circular se instalarán también unas letras de metal con el nombre de Alcoy. El Ayuntamiento cuenta con el permiso del Ministerio de Fomento para las obras de decoración presupuestadas a través de un contrato menor por 20.000 euros. Esta rotonda da acceso a la del inicio de la Beniata, donde se está colocando una escultura de Andreu Alfaro que hasta ahora estaba en el parque de Cantagallet. Su finalización se ha fijado como máximo, en la primera quincena de junio según explica el concejal de obras, Jordi Martínez. Estos trabajos comenzaron a mitad del mes de marzo a cargo de la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos con un presupuesto de 450.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.