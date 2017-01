The examples populate this alert with dummy content

DANZA La danza arropa a las víctimas de la violencia El Rotary Club Alcoy organiza la V Gala a beneficio de ACOVIFA con el lema 'Que no cosan tu voz' viernes, 13 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/01/2017) Las víctimas de la violencia hacen de nuevo visibles. El Teatro Calderón acoge este viernes 13, a partir de las 20 horas, y el sábado 14, desde las seis, la VGala de Danza a beneficio de ACOVIFA. La asociación, que trata a las víctimas del delito es la beneficiaria de la recaudación de las dos funciones a cargo de los distintos grupos de baile. María Teresa García, vicepresidenta y secretaria de ACOVIFA, recuerda los servicios que presta la asociación. El evento lo ha vuelto a organizar el Rotary Club Alcoy, con el lema Que no cosan tu voz. Algunas de sus integrantes Ana Calvo, Carmina López y Ángeles Giménez, explican las caracteristicas de la edición de este año. Las localidades pueden obtenerse a través de instantiket. Los asistentes pueden aportar alimentos no perecederos para ASPROHAL.