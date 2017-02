The examples populate this alert with dummy content

JÓVENES CREADORES "La danza contemporánea es la expresión máxima” La bailarina y coreógrafa Paula Serrano repasa su trayectoria artística y profesional y presenta sus inquietudes martes, 21 de febrero de 2017 Paula Serrano (Alcoy 1994) comenzó a bailar con 5 años en la escuela de danza Maite Ponsoda. Actualmente trabaja en EDAE, la Escuela de Artes Escénicas en Valencia, como profesora de danza contemporánea. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, dentro del ciclo de Jóvenes Creadores, considera su especialidad, la danza contemporánea, como “la libertad de expresión máxima”. Paula Serrano habla de algunas de las citas destacadas de su trayectoria artística y profesional, desde la participación en el proyecto Good de la compañia OtraDanza con ‘Da Capo’, su participación en el ‘Proyecto Titoyaya’ bajo la dirección de Gustavo Ramirez Sansano y Verónica Garcia Moscardo. En 2015 marchó Londres y bailó en la feria ‘Kinetica Art Fair’ con una performance de opera interactiva, bajo la dirección de Tatsuru Arai. La coreografa Olatz de Andrés la seleccionó para que fuera una de sus bailarinas en ‘The Endgame’ una pieza que ahora empieza a sacar las alas y volar, el próximo 6 de Marzo estarán en Dferia en Donosti, 24 de Marzo en Londres y también en abril en el festival de danza Sismograf de Olot. Paula también ha experimentado como coreógrafa, con su solo ‘La hermosura prefiere ser secreto’ la cual ya ha sido finalista en el XXI Certamen de jóvenes creadores de Madrid y Premio al Mejor Espectáculo del III Encuentro de Jóvenes Coreógrafos, dicho galardón comporta la invitación a participar en el programa La Noche en Danza a celebrar en septiembre de 2017 dentro del IV Encuentro de Jóvenes Coreógrafos Gracias x Favor Santander. Le inquieta acercar la danza como herramienta de expresión a las aulas, transformar el método de educación, l yoga para los niños, poder darles la opción de que encuentren su identidad, para un desarrollo mas eficiente y sano. Y la lucha continua, para obtener la confianza en los jóvenes que puedan desarrollar sus ideas sin experiencia previa.