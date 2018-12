The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La danza transgresora de Sol Picó aterriza en el Ivam Cada Alcoi La bailarina alcoyana representa la tragedia humanitaria de las migraciones en el Ivam Cada Alcoi el próximo sábado, 22 de diciembre martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La danza llega hasta la ciudad de la mano de la coreógrafa alcoyana Sol Picó. Será con la pieza Halab, que quiere rendir homenaje a las más de 16.000 personas muertas en el Mediterráneo mientras trataban de alcanzar las costas europeas. Interpretada por 20 bailarines estudiantes de danza y coreografiada por Picó, con música en directo de Pere Jou, la obra llega el sábado, 22 de diciembre, a las seis de la tarde, a la sede del Ivam en Alcoi. Este es solo uno de los tantos proyectos que marcan la apretada agenda de la bailarina alcoyana, que inicia el 19 de diciembre con una charla en el Ivam de Valencia. Antes, el mismo espacio principal en la capital también acogerá en el marco del ciclo de actividades Posar el cos la fusión entre Picó y otra Premio Nacional de Danza: Olga Pericet. Los talleres arrancan el día 13 de diciembre.