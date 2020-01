The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La delfinoterapia de Mundomar, premiada Se cumplen 20 años de esta actividad altruista, en la que más de 5.000 niños con discapacidad han interactuado con delfines - Mundomar estará en Fitur y cuenta con un carnet especial para este año martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/01/2020) La Fundación Mundomar ha recibido el galardón a la mejor Responsabilidad Corporativa en la segunda edición de los Premios Hotels and Tourism de Caixa Bank por su proyecto de delfinoterapia. Se trata de un proyecto que cumple ya 20 años en el que de forma altruista, sin coste para las familias, niños y niñas con alguna discapacidad interactuan con delfines. Más de 5.000 niños de todo el mundo han participado ya en ella durante estas dos décadas. Su responsable de prensa y comunicación, María José Marcos, nos lo explica en esta entrevista adjunta, al tiempo que da detalles sobre el nuevo carnet para este año o de la ya cercana visita a Fitur, Feria Internacional del Turismo, y la actividad que tienen preparada para los próximos días. Por último, Marcos realiza un rápido repaso a Aqualandia, Mundomar y Terra Mítica, parques que componen una misma familia empresarial.