The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD La delincuencia se reduce un 6,5% en 2016 El robo con fuerza en domicilios experimenta un aumento del 35% con 77 casos jueves, 16 de febrero de 2017 La delincuencia se redujo el año pasado en Alcoy. El número de delitos y faltas descendió un 6,5% respecto al año 2015. La Comisaría de Alcoy tuvo conocimiento de 1.476 infracciones penales durante 2016, 103 menos que en el ejercicio anterior. El descenso es común en todos los delitos con dos excepciones, una de ellas notable: la del robo con fuerza en domicilios. El año pasado hubo 77 casos, un 35% más que en 2015. También aumentaron el año pasado los hurtos, con 410 casos. Los robos con violencia e intimidación descendieron un 22,6%, con 14 casos menos. Los delitos por daños bajaron en 48 casos, un 23%. Con 30 casos, la sustracción de vehículos a motor bajó un 18,9%. En 2016 hubo dos delitos por tráfico de drogas, cuatro menos que un año antes. Raül Llopis, concejal de Seguridad, se felicita de los resultados, pero advierte de que no hay que bajar la guardia. El descenso de la delincuencia en el conjunto del año es menor que el registrado en el primer semestre. Entonces la reducción era del 13,6% respecto del año anterior.