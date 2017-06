The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La demanda de plazas se dispara en Santa Ana tras aplicar la jornada continua El colegio sostiene que el aumento a 39 peticiones para 23 vacantes responde al modelo global que ofrece el centro lunes, 05 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/06/2017) El periodo de preinscripción para los alumnos de 3 años de Infantil del Colegio Santa Ana ha concluido con un dato insólito. Para cubrir las 23 vacantes de este nivel al colegio se han dirigido 39 familias. Esta circunstancia obliga al centro a aplicar baremos para la admisión de nuevos alumnos. El notable incremento de nuevos alumnos se produce al curso siguiente de que el colegio haya iniciado la aplicación de la jornada continua, de la que ha sido pionero en la ciudad. José Luís Genís, director del colegio, considera que este no es el único factor que ha decantado a los padres a solicitar una plaza para sus hijos el próximo curso. Recuerda que los centros públicos también aplicarán el horario intensivo. "No es sólo la jornada intensiva. Somos un centro familiar, con una sóla línea y con una serie de iniciativas en marcha como el aula de inglés o el sistema de educación por proyectos de Infantil y Primaria. Tenemos también la escoleta muy bien considerada". Santa Ana abarca con una línea las etapas desde Infantil hasta Secundaria.