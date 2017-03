The examples populate this alert with dummy content

MURO La democracia del arte urbano Muro celebra la próxima semana 'Muralitza't', el primer festival de arte y urbano y grafiti del municipio miércoles, 22 de marzo de 2017 La Concejalía de Muro ha organizado, junto con la Asociación Cultural Wall Arttitude, el que es el primer encuentro de arte urbano y grafiti que se celebra en el municipio. Una propuesta teórico-práctica que se desarrollará a lo largo del viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril que pretende poner en valor un arte en ocasiones menospreciado. El festival arrancará con un taller y una conferencia y seguirá con la exposición del trabajo de 16 artistas, seleccionados de entre 42 participantes. Grafiteros procedentes de la comarca, aunque también de Valencia, Almería, Elda, Alicante y Cuenca, protagonizarán la batalla de muros en este intento de democratizar el arte llevándolo al espacio público. El programa completo puede seguirse en el Facebook del evento.