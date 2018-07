The examples populate this alert with dummy content

OBRAS La demolición de los edificios en ruina de El Camí se dilata Los trabajos se prolongan hasta el viernes-Se mantiene el corte de tráfico y anulación de paradas de las líneas 1 y 2-Abierta al tráfico la plaza Ferrándiz y Carbonell lunes, 16 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/07/2018) Las obras de demolición de los edificios 15 y 17 de la calle El Camí, que comenzaron el pasado fin de semana, se prolongarán hasta el viernes. Los trabajos han obligado al corte de la vía pública y a modificar el servicio de bus en las líneas 1 y 2. Las paradas de la plaza Ramón y Cajal se anulan y las de El Camí no se realizarán en sentido subida, desde Santo Tomás a Caballero Merita. El Ayuntamiento ha abierto al tráfico la plaza Ferrándiz y Carbonell para facilitar el paso de vehículos por el centro. La demolición programada de ambos inmuebles comenzó el pasado sábado tras su declaración de estado de ruina. Ambos edificios suponían un riesgo después del desplome parcial que sufrieron de manera fortuita hace un par de meses.