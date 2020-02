The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La Dependent presenta El Testament de Maria en el Calderón Pepa Miralles protagonizará esta representación programada para el 28 de febrero y 1 de marzo viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (21/02/2020) La Dependent presenta El Testament de Maria en el Teatre Calderón d’Alcoi. La actriz Pepa Miralles protagoniza esta obra, dirigida por Jordi Ballester, en dos funciones programadas para el viernes 28 de febrero, a las 20:30 horas, y el domingo 1 de marzo, a las 19:30 horas. En Tragaluz hemos hablado con Pepa Miralles sobre esta puesta en escena.