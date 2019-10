The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La Dependent trae a escena Separeu-vos junts! La directora Pepa Miralles y la actriz Natalia Nadal presentan esta comedia que representarán este viernes en el Teatre Calderón jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/10/2019) El Teatre Calderón d’Alcoi alza el telón este viernes para acoger la función de la obra Separeu-vos junts!, una obra escrita por Gemma Miralles y a cargo de la compañía alcoyana La Dependent. Pepa Miralles, directora de la obra, y Natalia Nadal, que interpreta al personaje de Júlia, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para presentar esta comedia que mañana entrará en escena a las 20:30 horas y en la que Nadal actuará junto a Gemma Miralles, Jordi Ballester, Marta Chiner y Vicent Pastor.