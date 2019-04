The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES La designación de Rosa García divide a Ciudadanos El partido Ciutadans d'Alcoi presentará candidatura con afiliados disconformes con el nombramiento de García como alcaldable de la formación naranja y negociará con el edil José Miguel Antolí para que encabece la lista viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/04/2019) La designación de Rosa García como alcaldable de Ciudadanos ha provocado una división en el partido de Rivera en Alcoy y ha activado el partido Ciudadanos de Alcoy (CDAL), un formación política municipal que se constituyó en 2013, que presentará una candidatura para las próximas locales. CDAL, en un comunicado, ha anunciado que va a negociar con José Miguel Antolí para que encabece la lista, en la que se integren, previsiblemente, afiliados de Ciudadanos disconformes con la designación por parte de la Ejecutiva Nacional de Rosa García como alcaldable. Recordar que la agrupación local de Ciudadanos eligió a José Miguel Antolí como alcaldable, sin embargo no prosperó por la decisión de la Ejecutiva Nacional de designar a Rosa García. Asimismo, la directiva local de la formación naranja tiene en proceso una moción para expulsar a García de la junta directiva por falta de implicación.