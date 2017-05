The examples populate this alert with dummy content

ARREL La despoblación acecha a un tercio de la comarca Un estudio alerta del alto riesgo de que 11 municipios puedan quedar sin habitantes sábado, 27 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/05/2017) Un tercio de los municipios de la comarca presenta riesgo de despoblación. Y uno de ellos, Tollos, es la localidad con el riesgo más alto de toda la Comunidad Valenciana. Así lo revela un exhaustivo estudio que el geógrafo Yann Javier Medina ha presentado en RADIO ALCOY. El trabajo expone la existencia de 79 localidades valencianas en riesgo de despoblación a partir de un índice compuesto por diez variables demográficas, sociales y económicas. De toda la Comunidad, el pueblo con el índice más alto, el 0,87 sobre 1, es Tollos. El autor del estudio reconoce que la apertura del geriátrico en el municipio ofrece una población más envejecida que la de otras localidades de la comarca. “Probablemente si no fuera por la residencia, la despoblación sería mayor”, afirma. Los otros municipios señalados en el estudio son Benifallim, Alcoleja, Almudaina, Balones, Benasau, Benillup, Benimassot, Quatretondeta y Famorca. El geógrafo sostiene que la despoblación de los pueblos es consecuencia del desequilibrio entre el interior y el litoral. Y sentencia: “Las migajas de la inversión en la costa servirían para recuperar el interior”. Yann Javier Medina confía en que la Agencia Valenciana Antidespoblación, creada por la Generalitat, consiga reducir el desequilibrio a través de medidas que permitan recuperar habitantes. A su juicio, una de las propuestas innovadoras es la creación de títulos de Formación Profesional vinculados a actividades rurales.