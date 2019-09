The examples populate this alert with dummy content

CRISIS SANITARIA La destitución de Roser Falip desencadena la dimisión de su equipo Los cinco directivos del departamento de Salud, entre ellos el director Médico y la directora de Enfermería del Hospital Virgen de los Lirios, han presentado su renuncia miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La destitución de Roser Falip como gerente del Departamento de Salud de Alcoy ha desencadenado la dimisión del resto de equipo directivo. Los cinco integrantes del equipo directivo del departamento de Salud de Alcoy han presentado su renuncia en bloque tras la destitución de la gerente, comunicada el pasado jueves por la Consellería de Sanidad. En declaraciones a Radio Alcoy, Falip, agradece el gesto de su equipo y que considera un aval a su gestión al frente del departamento desde 2016. Entre los dimisionarios figura el director médico del Hospital Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó y la directora de Enfermería, Consuelo Olcina. Además han presentado renuncia Begoña Jover como directora de Enfermería de Atención Primaria, Mariló Blanquer como directora Económica y Rafael Vázquez como director Médico de Atención Primaria. La ex gerente explica que la imagen que llegó a la Consellería del centro hospitalario a raíz de las denuncias de saturación de Urgencias fueron la razón aportada por Sanidad para cesarla en su actividad. Roser Falip regresará al departamento de Análisis y Laboratorios del Hospital Virgen de los Lirios. La entrevista íntegra de la ex gerente la podrán escuchar este jueves en Hoy por Hoy Alcoy.