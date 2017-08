The examples populate this alert with dummy content

HACIENDA La deuda de Alcoy con los bancos se reduce un 54% desde el inicio de la crisis El Ayuntamiento ha liquidado 26 millones a las entidades bancarias en ocho años jueves, 24 de agosto de 2017 La deuda del Ayuntamiento con los bancos se ha reducido un 54% desde el inicio de la crisis. Ha rebajado la deuda en 26 millones en los últimos 8 años. La deuda viva del Ayuntamiento es de 22,1 millones de euros, según el dato oficial publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y correspondiente al 31 de diciembre de 2016. En 2008, la deuda era de 47,9 millones. Alcoy ha pasado de ser el octavo municipio valenciano con la deuda más alta a ser el decimonoveno. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, recalca la disminución desde 2011, cuando accedió al Ayuntamiento el Gobierno de izquierdas. La reducción de la deuda viva es fruto de la contención del gasto y de las obligaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda para priorizar el pago a los bancos, una medida cuestionada por el Gobierno local. “No podemos dedicar a inversiones el superávit de los años anteriores, el Gobierno central obliga a que ese dinero se utilice para liquidar la créditos bancarios”, explica la concejal, que avanza que la deuda viva seguirá en reducción al final del ejercicio de 2017.