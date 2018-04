The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS La deuda por habitante se reduce un 46% en siete años El nivel de endeudamiento de Alcoy pasa del 109% al 45% del presupuesto en la última década martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La deuda por habitante de Alcoy se ha reducido a casi la mitad en los últimos 7 años. El Gobierno local, del PSOE, destaca el fuerte descenso de esa deuda desde que llegó a la Alcaldía, en 2011. El alcalde, Antonio Francés, ha vinculado directamente esa bajada a la mejor gestión de los recursos del Ayuntamiento. En 2011, la deuda por habitante era de 650 euros. Al cierre del ejercicio de 2017, según la Concejalía de Hacienda, esa cifra se había reducido un 46% para quedar en 350 euros por vecino. “La buena gestión económica ha permitido reducir el endeudamiento del Ayuntamiento”, ha valorado Francés. En 2008, el endeudamiento de Alcoy representaba el 109% del presupuesto. En 2017 ese nivel de deuda era del 45% del presupuesto, la cifra más baja de los últimos años. El Gobierno confía en reducir todavía más estos números hasta final de la actual legislatura.