ONIL La deuda por una sentencia urbanística aplaza la rehabilitación del polígono de La Marjal El Ayuntamiento invierte los 250 mil euros que preveía para esta área industrial en liquidar la sentencia de la APD-8 jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/10/2017) Onil deja de lado la rehabilitación del polígono de La Marjal, a la que tenía previsto aportar 250 mil euros, por tener que hacer frente a su deuda. El Ayuntamiento ha desestimado las ayudas que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE, preparaba para la adecuación de La Marjal. La deuda que la localidad arrastraba a causa de la sentencia urbanística de la APD-8 obligó al Consistorio a saldarla en julio por un millón 800 mil euros. De esta cantidad, cerca de 250 mil euros iban a ser destinados a la rehabilitación de La Marjal, una actuación que tendrá que esperar por falta de fondos municipales, como ha explicado a esta emisora la alcaldesa de Onil, Humildad Guill. Para la adecuación del polígono de Els Vasalos, valorada en 360 mil euros, el Ayuntamiento recibirá 102 mil de Fondos Europeos a través de la Generalitat. Una actuación que el IVACE financiará en el restante 75%. El plan de mejora de polígonos obliga a que las obras estén acabadas antes de final de año.