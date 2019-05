The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La Diana abre paso a la Trilogía Los festeros protagonizan el primer desfile de los días grandes de las Fiestas en una mañana fresca –Guzmanes, Vascos, Judíos y Marrackesh participan con escuadras femeninas sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (04/05/2019) La Diana ha abierto el paso a la Trilogía de 2019. Los festeros de bando de la cruz y de la media luna han protagonizado el primer desfile de los días grandes en honor a San Jorge en una mañana fresca y ante la mirada de centenares de espectadores. A las 5:48 horas ha comenzado el acto con el rezo y, cuatro minutos más tarde, ha arrancado el desfile con la Filà Tomasinas y el sargento mayor cristiano, Javier Lerma. Tras la formación que ostenta la capitanía cristiana, ha llegado el turno a las demás filaes cristianas que han tenido representación masculina y femenina. En este último caso, festeras de la Filà Guzmanes han arrancado la Diana y componentes de la Filà Vascos han desfilado por el segundo tramo. Faltando tres minutos para las siete de la mañana, ha estrenado el acto el bando moro con su sargento, David Antolí, y los dianers de la Filà Magenta al frente. Las escuadras de las huestes de la media luna les han seguido los pasos por las calles del centro de la ciudad. Y en la bajada por San Nicolás, conocida como la Diana del Carbonato, las filaes Judíos y Marrakesch han estado representadas por sus festeras.