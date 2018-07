The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN La dieta mediterránea al alcance de niños de 3 a 14 años Un envase para alimentos destinado al público infantil y juvenil, y en cuyo desarrollo ha colaborado AIJU, fomenta el consumo saludable-Para su elaboración el IVACE ha invertido 320.000 euros jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El proyecto Childbiopack ha supuesto la elaboración de un envase con tres compartimentos para verduras u hortalizas precocinadas, proteínas e hidratos de carbono y que permite un precalentamiento homogéneo en el microondas. La investigación, que ha propiciado este envase, está financiada por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, el IVACE, con la colaboración de fondos europeos. Es fruto de la colaboración entre el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), y el Instituto Tecnológico del Embalaje,Transporte y Logística (ITENE). El conseller de Economía Sostenible y Sectores productivos , Rafael Climent, destaca la novedad del proyecto. "hemos logrado crear un sistema de innovación orientado a lograr los máximos resultados en el ámbito de la economía productiva" El proyecto ha contado con la cooperación de empresas en la fase de transferencia de resultados que han mostrado su interés por la futura comercialización en el mercado de esta tecnología de envasado y transporte.