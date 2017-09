The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA La dimisión de Agulló agrieta Esquerra Unida La asamblea comarcal pide la dimisión de la ejecutiva nacional por no intervenir en el presunto acoso de la diputada provincial a su asesor, ex concejal en Alcoy miércoles, 20 de septiembre de 2017 La asamblea de Esquerra Unida en L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla ha acordado pedir la dimisión de la dirección nacional de la coalición por su inacción ante la denuncia del ex concejal de Alcoy, Francesc Agulló, víctima de un presunto acoso a manos de la diputada Raquel Pérez, que ha motivado su dimisión como asesor en la Diputación. El órgano comarcal, en la reunión celebrada este martes, ha refrendado la propuesta de la dirección de EU en la comarca y exigirá apartar a Raquel Pérez de la Diputación y expulsarla de la formación. La asamblea ha denunciado las “malas prácticas” de la diputada, “el silencio” del coordinador nacional, David Rodríguez, y de su directiva. “David Rodríguez era conocedor de lo que estaba pasando [en la Diputación] y, en lugar de intervenir en el conflicto y dar una solución, calló y miró hacia otro lado”, sostiene la dirección comarcal de Esquerra Unida en un comunicado. A juicio de los responsables comarcales, la ejecutiva nacional “debería haber apartado a la diputada de sus funciones y defender a Agulló, poner sus medios jurídicos a disposición de la víctima y dar pruebas”. Para la dirección comarcal, Raquel Pérez y David Rodríguez, investigados ambos por utilizar fondos públicos para viajar al funeral de Fidel Castro, “son culpables de callar y no dar explicaciones al Consejo Político Nacional”. Eli Aleix, coordinadora comarcal, sostiene que los hechos “son graves” porque constituyen un presunto delito. De ahí que, aparte de las dimisiones, reclame también la convocatoria de una asamblea asamblea extraordinaria urgente para aclarar la situación de la que ha sido víctima Agulló.