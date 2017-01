The examples populate this alert with dummy content

La Diputación actúa en más de 30 carreteras por la nieve Las Brigadas del Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante han trabajado a lo largo de toda la mañana de este jueves 19 de enero para intentar solucionar las incidencias que el temporal jueves, 19 de enero de 2017 Las Brigadas del Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante han trabajado a lo largo de toda la mañana de este jueves 19 de enero para intentar solucionar las incidencias que el temporal de nieve y lluvia está ocasionando en la red viaria. En el sector de Alcoy hasta nueve carreteras han sido cortadas y a mediodía se seguía trabajando en ellas con máquinas quitanieves. Se trata de la CV-770 (Villajoyosa a la CV-70), CV780 (Jijona a Benifallim), CV781 (Penáguila a Alcoleja), CV785 (Barrranco de la Batalla al Puerto de Tudons por Benifallim y Penáguila), CV787 (Benifallim a Benilloba), CV788 (Camí del Dubots), CV794 (Bocairent a Alcoy por Sierra Mariola), CV797 (Alcoy a la Font Roja-) y CV7970 (Acceso a la ermita de San Antonio). En el sector de Villajoyosa la circulación requería aún precaución, a primera hora de la tarde de este jueves por hielo y nieve en las CV757 acceso a Beniardá, CV7560 acceso a Abdet y CV7681 acceso a Benifato. La CV770, Villajoyosa a la CV70 Por Sella y Alcoleja, tambián ha sido cortada por hielo y nieve. En el sector Pego, se circulaba hoy con precaución y con uso de cadenas en la CV712 de Margarida, en Planes, a Pego por Vall de Alcalà y Vall de Ebo, mientras que permanece cortada por nieve la CV713 Margarida a Tollos. Los trabajos en el sector Villena se han centrado en la CV807 Biar a Cañada, CV8014 Villena a Peñarrubia y CV816 Castalla a la Barranca. A la hora de esdición de esta noticia, a primera hora de la tarde seguían cerradas la CV656 (Fontanares a la A31), CV657 (Fontanares a Beneixama), CV802 (de intersección de la CV80 en Onil a la CV801 en Ibi), CV803 (de Onil a la CV795 en Banyeres), CV808 (de la A31 a Estación FFCC La Encina), CV812 (Acceso a Las Virtudes en Villena), CV813 (Villena a la CV836 en Pinoso), CV7940 (Acceso a Camp de Mirra) y CV8170 (Castalla a los Yesares). En el sector Novelda, están cortadas las CV841 (Algueña a I.P de Murcia), CV839 (acceso a La Solana en La Algueña), CV838 (acceso a Casas del Señor en Monóvar), CV833 (Elda a Sax), CV842 (de la CV840 a la Umbria de Algayat en La Romana) y CV873 (Albatera a Hondón de los Frailes). En el sector Alicante se circula con dificultad en un tramos de la CV780 (Jijona a Torremanzanas) CV810 (Jijona a la carretera de Alicante a Castalla) y CV798 (de Ibi a Tibi). En todas estas carreteras están trabajando las máquinas quitanieves de la Diputación de Alicante.